Bassetti | Arriveremo a 100 mila contagi al giorno | la quarantena per i contatti dei positivi va tolta

(Di martedì 28 dicembre 2021) “Per idilavadel tutto: nei prossimi giornia 100al, se per ogni positivo stimiamo possibili dai 4-5 ai 10, rischiamo di avere fino a 10 milioni di persone a casa. Non ce lo possiamo permettere dal punto di vista sociale, economico ed anche sanitario”. A ribadirlo ai microfoni di “Radio anch’io” su Radio Rai 1 è Matteo, direttore della Clinica Malattie Infettive dell’Ospedale San Martino di Genova. “Le regole vanno riviste e anche molto rapidamente - continua- altrimenti il Paese rischia di fermarsi. Oggi le scuole sono chiuse e le attività sono parzialmente ridotte per le feste natalizie ma che cosa ...

"In pochi giornia 10 milioni di persone in quarantena, possiamo permettercelo? Io direi ...base del fatto che per i vaccinati la malattia è diversa ed è attenuata" rilancia Matteo, ...Oggi siamo di fronte a circa 30mila contagi - è il ragionamento di- nella realtà sono molti di più e li vedremo da domani con l'aumento dei tamponi.sopra i 70 - 80mila casi, ...Il governo valuta di ridurre (o abolire) il periodo di quarantena preventiva per i vaccinati con tre dosi. Sul tavolo spunta anche l'ipotesi di modificare la quarantena per gli studenti ..."Con le attuali regole sulle quarantene e con gli attuali numeri di positivi giornalieri si rischia di arrivare a dieci milioni di italiani in isolamento". Parola di Matteo Bassetti, direttore del rep ...