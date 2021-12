Bassa Bergamasca, nuovi sportelli logistica (anche con gazebo) (Di martedì 28 dicembre 2021) Più vicini ai lavoratori della logistica, là dove il settore si sta espandendo: la FILT-CGIL di Bergamo avvia un nuovo progetto che porterà il sindacato a intensificare la propria presenza fra le aziende del settore nella Bassa Bergamasca, la fascia meridionale della provincia là dove negli ultimi anni si sono moltiplicati insediamenti e poli di medie e grandi dimensioni. Già a inizio ottobre FILT-CGIL e NIDIL-CGIL avevano inaugurato un nuovo sportello dedicato ai lavoratori di questo comparto a Cividate al Piano (nella sede di via Cesare Battisti 1, con apertura ogni mercoledì dalle 14.30 alle 18.00). Ora, a partire da gennaio, la FILT-CGIL garantirà una presenza costante nelle sedi CGIL di Calcio, Calcinate, Cividate al Piano, Romano di Lombardia e Treviglio, ma il sindacato svolgerà anche “consulenze di ... Leggi su bergamonews (Di martedì 28 dicembre 2021) Più vicini ai lavoratori della, là dove il settore si sta espandendo: la FILT-CGIL di Bergamo avvia un nuovo progetto che porterà il sindacato a intensificare la propria presenza fra le aziende del settore nella, la fascia meridionale della provincia là dove negli ultimi anni si sono moltiplicati insediamenti e poli di medie e grandi dimensioni. Già a inizio ottobre FILT-CGIL e NIDIL-CGIL avevano inaugurato un nuovo sportello dedicato ai lavoratori di questo comparto a Cividate al Piano (nella sede di via Cesare Battisti 1, con apertura ogni mercoledì dalle 14.30 alle 18.00). Ora, a partire da gennaio, la FILT-CGIL garantirà una presenza costante nelle sedi CGIL di Calcio, Calcinate, Cividate al Piano, Romano di Lombardia e Treviglio, ma il sindacato svolgerà“consulenze di ...

