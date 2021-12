Basket, tre positivi al Covid in casa Fortitudo Bologna dopo l’ultimo giro di tamponi. A rischio la prossima sfida con Napoli (Di martedì 28 dicembre 2021) Prosegue l’emergenza Covid-19 in casa Fortitudo Bologna ed in generale per la Serie A1 di Basket maschile. dopo il rinvio di 6 match su 8 valevoli per la tredicesima giornata del girone d’andata di regular season, aumenta purtroppo il rischio di ulteriori slittamenti dovuti ai vari contagi registrati in questi giorni tra le fila di molte squadre della massima serie. Gli ultimi aggiornamenti in tal senso non sono incoraggianti per la Fortitudo, che ha comunicato la positività al Coronavirus di tre componenti del gruppo squadra in seguito al più recente giro di tamponi molecolari effettuato. Ricordiamo che la formazione biancoblu non ha disputato l’ultimo match ... Leggi su oasport (Di martedì 28 dicembre 2021) Prosegue l’emergenza-19 ined in generale per la Serie A1 dimaschile.il rinvio di 6 match su 8 valevoli per la tredicesima giornata delne d’andata di regular season, aumenta purtroppo ildi ulteriori slittamenti dovuti ai vari contagi registrati in questi giorni tra le fila di molte squadre della massima serie. Gli ultimi aggiornamenti in tal senso non sono incoraggianti per la, che ha comunicato latà al Coronavirus di tre componenti del gruppo squadra in seguito al più recentedimolecolari effettuato. Ricordiamo che la formazione biancoblu non ha disputatomatch ...

