Basket | Nba | DeRozan e LaVine trascinano Chicago alla vittoria su Atlanta

Leggi su ildenaro

(Di martedì 28 dicembre 2021), 28 dic. – (Adnkronos) – Dopo aver passato settimane difficili per via del Covid-19 (che li sta ancora privando di Lonzo Ball), iBulls (21-10) tornati quasi al completo si impongono in trasferta per 130-118 contro gliHawks (15-18). DeMare Zachsono i grandi protagonisti del match con 35 e 10 assist per il primo e 30 con 9 assist per il secondo, cifre che i Bulls non vedevano da due compagni insieme dal 1991 — cioè da Michael Jordan e Scottie Pippen. Ottimo il contributo anche di Nikola Vucevic, autore di una prova da 24 punti e 17 rimbalzi. L'articolo proviene da Ildenaro.it.