Basket: la Nba accorcia la quarantena per i vaccinati asintomatici, da 10 a 6 giorni (Di martedì 28 dicembre 2021) New York, 28 dic. - (Adnkronos) - C'è una novità in arrivo per quanto riguarda i protocolli anti-Covid. Secondo quanto anticipato da The Athletic e confermato da Espn, la lega e l'associazione giocatori hanno trovato un accordo per modificare il periodo di quarantena richiesto ai membri del Tier 1 (giocatori, allenatori, staff e arbitri) che risultino positivi al Covid-19. In caso di mancanza di sintomi, chi sarà positivo potrà uscire dal protocollo dopo sei giorni invece dei 10 precedentemente previsti, accorciando così notevolmente i tempi di ritorno in campo e il periodo di inattività. Ovviamente si potrà uscire anche prima nel caso in cui ci siano due tamponi negativi nello spazio di 24 ore, mentre nel caso in cui ci siano sintomi o non si sia vaccinati rimarranno le tempistiche precedenti. La decisione è in linea ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 28 dicembre 2021) New York, 28 dic. - (Adnkronos) - C'è una novità in arrivo per quanto riguarda i protocolli anti-Covid. Secondo quanto anticipato da The Athletic e confermato da Espn, la lega e l'associazione giocatori hanno trovato un accordo per modificare il periodo dirichiesto ai membri del Tier 1 (giocatori, allenatori, staff e arbitri) che risultino positivi al Covid-19. In caso di mancanza di sintomi, chi sarà positivo potrà uscire dal protocollo dopo seiinvece dei 10 precedentemente previsti,ndo così notevolmente i tempi di ritorno in campo e il periodo di inattività. Ovviamente si potrà uscire anche prima nel caso in cui ci siano due tamponi negativi nello spazio di 24 ore, mentre nel caso in cui ci siano sintomi o non si siarimarranno le tempistiche precedenti. La decisione è in linea ...

