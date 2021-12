Basket: la Nba accorcia la quarantena per i vaccinati asintomatici, da 10 a 6 giorni (Di martedì 28 dicembre 2021) New York, 28 dic. – (Adnkronos) – C’è una novità in arrivo per quanto riguarda i protocolli anti-Covid. Secondo quanto anticipato da The Athletic e confermato da Espn, la lega e l’associazione giocatori hanno trovato un accordo per modificare il periodo di quarantena richiesto ai membri del Tier 1 (giocatori, allenatori, staff e arbitri) che risultino positivi al Covid-19. In caso di mancanza di sintomi, chi sarà positivo potrà uscire dal protocollo dopo sei giorni invece dei 10 precedentemente previsti, accorciando così notevolmente i tempi di ritorno in campo e il periodo di inattività. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 28 dicembre 2021) New York, 28 dic. – (Adnkronos) – C’è una novità in arrivo per quanto riguarda i protocolli anti-Covid. Secondo quanto anticipato da The Athletic e confermato da Espn, la lega e l’associazione giocatori hanno trovato un accordo per modificare il periodo dirichiesto ai membri del Tier 1 (giocatori, allenatori, staff e arbitri) che risultino positivi al Covid-19. In caso di mancanza di sintomi, chi sarà positivo potrà uscire dal protocollo dopo seiinvece dei 10 precedentemente previsti,ndo così notevolmente i tempi di ritorno in campo e il periodo di inattività. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

