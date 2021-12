Basket, i migliori italiani della 13^ giornata di Serie A. Della Valle pazzesco, sugli scudi anche Udom e Zanotti. Bene anche Imbrò (Di martedì 28 dicembre 2021) Si sono disputate solo due delle otto partite previste per la tredicesima giornata di Serie A di Basket. Il turno è stato pesantemente influenzato dai numerosi rinvii dovuti ai casi di positività riscontrati in dodici delle sedici squadre iscritte al massimo campionato Della nostra palla a spicchi, con due sole sfide che si sono svolte regolarmente: Pesaro ha espugnato il PalaPentassuglia di Brindisi battendo l’Happy Casa per 89-91, mentre nel posticipo del lunedì sera la Germani Brescia ha battuto Treviso per 69-94. Nonostante siano state solo queste le squadre scese sul parquet, abbiamo avuto modo di ammirare delle buone prestazioni da parte dei giocatori italiani. Andiamo quindi a fare una breve analisi. Mattia Udom (Happy Casa Brindisi): l’ala ... Leggi su oasport (Di martedì 28 dicembre 2021) Si sono disputate solo due delle otto partite previste per la tredicesimadiA di. Il turno è stato pesantemente influenzato dai numerosi rinvii dovuti ai casi di positività riscontrati in dodici delle sedici squadre iscritte al massimo campionatonostra palla a spicchi, con due sole sfide che si sono svolte regolarmente: Pesaro ha espugnato il PalaPentasa di Brindisi battendo l’Happy Casa per 89-91, mentre nel posticipo del lunedì sera la Germani Brescia ha battuto Treviso per 69-94. Nonostante siano state solo queste le squadre scese sul parquet, abbiamo avuto modo di ammirare delle buone prestazioni da parte dei giocatori. Andiamo quindi a fare una breve analisi. Mattia(Happy Casa Brindisi): l’ala ...

Advertising

ducciosiena : Ragazzi … certo degustibus ma… siate seri ! Io invece vi dico :in Europa si gioca a pallacanestro in NBA si gioca a… - skillandbet : ?? 5 gare in NBA in questo fantastico NBA Christmas ?? ? Pronostici vincenti ? Migliori quote ?? Bonus scommesse grat… - PMB_Millennium : Da parte della grande famiglia del Padova Millennium Basket Onlus, facciamo a tutti migliori auguri di Buon Natale… - FANTASYTEAMT_IT : RT @fantasyteamit: All I want for #Christmas is #Suns VS #Warriors L'#NBA non si ferma, tanto è che le partite si giocheranno anche a #Nata… - fantasyteamit : All I want for #Christmas is #Suns VS #Warriors L'#NBA non si ferma, tanto è che le partite si giocheranno anche a… -