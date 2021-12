Basciano viene chiamato “tizio” da Clarissa e sbotta al GF Vip svelando un retroscena: “Mi aveva contattato…” – VIDEO (Di martedì 28 dicembre 2021) Il Grande Fratello Vip, dopo un inizio in sordina, sta incominciando a regalarci nuove dinamiche anche per via delle new entry, Alessandro Basciano compreso che ha attaccato Clarissa Selassiè. Basciano chiamato “tizio” da Clarissa sbotta: “Sta falsa!” Clarissa è entrata nella Casa insieme al fratello Christian (che Costantino Della Gherardesca ha commentato) ed ha fatto... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 28 dicembre 2021) Il Grande Fratello Vip, dopo un inizio in sordina, sta incominciando a regalarci nuove dinamiche anche per via delle new entry, Alessandrocompreso che ha attaccatoSelassiè.” da: “Sta falsa!”è entrata nella Casa insieme al fratello Christian (che Costantino Della Gherardesca ha commentato) ed ha fatto... L'articolo proda Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

