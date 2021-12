Barmasse e il Nanga Parbat | pericolo valanghe | cambia il campo base?

Advertising

... in realtà quello cui ha assistito ieri Hervèè stato l'effetto di una valanga che ha fortunatamente solo lambito a distanza il campo base delParbat, dove l'alpinista valdostano - ...... Hervéinsieme al tedesco David Göttler e all'americano Mike Arnold , tenteranno la scalata invernale della Rupal, ovvero la parete più grande del mondo del monteParbat. Una salita ...Il valdostano farà cordata con David Gottler, Mikey Arnold e Qudrat Alì. Il team è già in Pakistan. Obiettivo: la salita dell’“impossibile” parete Rupal, mai salita nella stagione fredda ...> È la Rupal l’obiettivo di Hervé Barmasse. L’alpinista valdostano, insieme al tedesco David Göttler e all’americano Mike Arnold, tutti atleti del Global Team The North Face®, tenteranno «idealmente t ...