Bari | accusa | tentativo di adescare un bambino Arrestato 76enne Polizia

corrmezzogiorno : #Bari Bari, insegnante arrestata: «Rapporti sessuali con minori» I racconti-choc delle ... - BufoGiulio : E' stato bloccato dalla Guardia di Finanza dopo aver ricevuto una busta con la somma di diecimila euro in contanti.… - PugliaStream : Bari, insegnante arrestata. L’accusa: aveva rapporti sessuali con minori - FilippoGiov : RT @Michele_Arnese: La Guardia di Finanza di Bari ha arrestato in flagranza di reato Antonio Mario Lerario, dirigente della Regione Puglia,… - antbar12 : RT @Michele_Arnese: La Guardia di Finanza di Bari ha arrestato in flagranza di reato Antonio Mario Lerario, dirigente della Regione Puglia,… -

Ultime Notizie dalla rete : Bari accusa

Nuovo interrogatorio in carcere per l'ex dirigente della Protezione civile della Regione Puglia Mario Lerario, arrestato il 23 dicembre con l'di corruzione dopo aver intascato due tangenti da 20 mila e da 10 mila euro da due imprenditori. A darne notizia è l'agenzia Ansa, relativamente alle ultime novità emerse sull'inchiesta che ...Incastrato dalle immagini registrate in diretta con il cellulare dalla sua stessa (presunta) vittima. Con questo elemento di, la Polizia di Stato diha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale del capoluogo pugliese, su richiesta della ...Un bambino che giocava nel cortile della propria abitazione, in estate. Un anziano che, secondo l’accusa, ha provato ad adescarlo. Filmato proprio dal bambino, con il telefono cellulare, stando al pes ...Tempo di Riesame per le persone coinvolte in “Omnia Nostra”. Interviene l’avvocato Giuseppe Bizzarri, legale di Pasquale Lebiu. “Con riferimento all’articolo dal titolo ‘Mafia Gargano, la lista dei 48 ...