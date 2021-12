Barcellona, un altro difensore risultato positivo al Covid-19 (Di martedì 28 dicembre 2021) Il Barcellona, prossimo avversario del Napoli in Europa League, ha appena comunicato la positività al Covid-19 del difensore Jordi Alba. Dopo i casi di Lenglet e Dani Alves comunicati lunedì scorso, un’altra brutta notizia per Xavi, in piena emergenza nel reparto difensivo. FOTO: Getty – Jordi Alba Barcellona La notizia è stata comunicata direttamente dal club catalano sui suoi canali ufficiali:“Il giocatore della prima squadra Jordi Alba è risultato positivo al test per il Covid-19, escludendolo dalla sessione di allenamento di martedì pomeriggio alla Ciutat Esportiva Joan Gamper. Il giocatore è in buona salute ed è in isolamento nel proprio domicilio. Il Club ha segnalato il caso alle autorità competenti”. Domenico Visone Leggi su spazionapoli (Di martedì 28 dicembre 2021) Il, prossimo avversario del Napoli in Europa League, ha appena comunicato la positività al-19 delJordi Alba. Dopo i casi di Lenglet e Dani Alves comunicati lunedì scorso, un’altra brutta notizia per Xavi, in piena emergenza nel reparto difensivo. FOTO: Getty – Jordi AlbaLa notizia è stata comunicata direttamente dal club catalano sui suoi canali ufficiali:“Il giocatore della prima squadra Jordi Alba èal test per il-19, escludendolo dalla sessione di allenamento di martedì pomeriggio alla Ciutat Esportiva Joan Gamper. Il giocatore è in buona salute ed è in isolamento nel proprio domicilio. Il Club ha segnalato il caso alle autorità competenti”. Domenico Visone

