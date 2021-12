Barcellona, le prime parole di Ferran Torres: «Un passo avanti per la mia carriera» (Di martedì 28 dicembre 2021) Le prime parole di Ferran Torres da giocatore del Barcellona. Oggi la presentazione dell’attaccante ex Manchester City con i blaugrana Ferran Torres si è presentato oggi come nuovo giocatore del Barcellona. Le sue prime parole, riportate da Sport, da calciatore blaugrana: Barcellona – «Felice di essere qui in questo grande club. Voglio crescere sia come calciatore e sia come persona, aiutando il Barcellona ad essere uno dei migliori club al mondo. E’ un passo avanti enorme per la mia carriera e non vedo l’ora di iniziare.» XAVI – «Allenatore ideale per me e la mia carriera. Mi aiuterà nella crescita e non vedo l’ora di ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 28 dicembre 2021) Ledida giocatore del. Oggi la presentazione dell’attaccante ex Manchester City con i blaugranasi è presentato oggi come nuovo giocatore del. Le sue, riportate da Sport, da calciatore blaugrana:– «Felice di essere qui in questo grande club. Voglio crescere sia come calciatore e sia come persona, aiutando ilad essere uno dei migliori club al mondo. E’ unenorme per la miae non vedo l’ora di iniziare.» XAVI – «Allenatore ideale per me e la mia. Mi aiuterà nella crescita e non vedo l’ora di ...

Advertising

napolista : #NapoliBarcellona, biglietti in vendita da domani. Le curve a 45 euro Per le prime 3 settimane vendita esclusiva o… - TrustZio : 'Prendi due donne,piazzale in una veranda a Barcellona con un calice di buon Tempranillo,al crepuscolo quando la Sa… - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Ad avvertire i soccorsi è stato il compagno di Silvia. Sarebbe stato lui, secondo le prime ricostruzioni, a trovare il corpo d… - fanpage : Ad avvertire i soccorsi è stato il compagno di Silvia. Sarebbe stato lui, secondo le prime ricostruzioni, a trovare… - The__Musti : Comunque la banter era del Barcellona è imparagonabile allo schifo che abbiamo visto noi milanisti. Se si sistemano… -