'Barcellona, ecco Ferran Torres: visite mediche e annuncio' (Di martedì 28 dicembre 2021) Barcellona - Due giorni fa Ferran Torres è arrivato a Barcellona dove è pronto a cominciare la sua nuova avventura in maglia blaugrana. Come riporta Mundo Deportivo , l'attaccante del Manchester City ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 28 dicembre 2021)- Due giorni faè arrivato adove è pronto a cominciare la sua nuova avventura in maglia blaugrana. Come riporta Mundo Deportivo , l'attaccante del Manchester City ...

Advertising

sportli26181512 : '#Barcellona, ecco #FerranTorres: visite mediche e annuncio': Come riporta Mundo Deportivo, l'attaccante spagnolo è… - mariann60059306 : RT @94artstyIes: ecco sg in quel di barcellona #amemici20 - 94artstyIes : ecco sg in quel di barcellona #amemici20 - Cleme12Riccardo : Ecco tutti i premi del Globe Soccer Awards 2021: Barcellona?migliore squadra femminile Putellas?migliore giocatrice… - Sangio_Giulia_ : RT @vnowis: farfalle a barcellona, ecco da dove arrivano. @sangiovann1 @giuliast4bile -