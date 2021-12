Bar Stella con Stefano De Martino | il conduttore racconta il suo nuovo programma che inizia oggi

(Di martedì 28 dicembre 2021) Apre i battenti ile divertente Barvoluto dalDeper continuare la storica tradizione di famiglia. Il primo dei quattro appuntamenti insu Rai2 va in ondamartedì 28 dicembre 2021 in seconda serata a partire dalle ore 22:50 circa e promette di far divertire il pubblico collegato da casa con un interessante mix di ironia, citazioni e canzoni portata dagli stravaganti clienti del bar. Al fianco del presentatore ci sarà la Disperata Erotica Band ed un insieme di collaboratori e personale sui generis che daranno vita ad un’atmosfera amichevole e famigliare proprio come accade nel Barcreato dal bisnonno diquasi 100 anni fa. Tutto quello che c’è da sapere sul primo ...

Advertising

fabiofabbretti : Stefano De Martino (ri)apre il #BarStella, in seconda serata su Rai 2 – Cast e foto - VisumTV : Stefano De Martino torna su Rai2 con Bar Stella - TV_Italiana : Un cast enorme e una scenografia ricchissima: stasera a @ste_demartino il compito di fare il miracolo con l'inaugur… - VelvetMagIta : #BarStella, Stefano De Martino debutta stasera con un nuovo programma #VelvetMag #Velvet - telodogratis : Il Bar Stella di Stefano De Martino: un omaggio alla sua famiglia -

Ultime Notizie dalla rete : Bar Stella

E così il conduttore si prepara a guardare in Tv, circondato da amore e famiglia, l'esordio di, il nuovo programma di Rai2 in cui Stefano omaggia il locale del bisnonno Don Michele aperto ...Si andava lì a giocare la schedina . Era un luogo di ritrovo non solo di gente comune ma anche di artisti affermati. C'è qualcuno che ha festeggiato lì il suo matrimonio . Il '' di Torre Annunziata è un oceano di ricordi, specie per chi in quella piazza ci è nato, cresciuto e ancora oggi continua a frequentare quei luoghi. Ora che iltornerà in tv ...Va in onda oggi la prima attesa puntata del Bar Stella condotta da Stefano De Martino. Tutto quello che c'è da sapere sul primo appuntamento con il programma.POZZUOLI - "Bar Stella" è il nome dello show ideato e condotto da Stefano De Martino, ma anche quello del bar di famiglia aperto a Torre Annunziata nel 1922 e che da questa sera "aprirà" le sue porte ...