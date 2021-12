Balneari: incontro al Mise, un tavolo tecnico-politico cercherà soluzione condivisa. (Di martedì 28 dicembre 2021) Nel corso del tavolo i ministri hanno evidenziato la necessità di una soluzione condivisa con i diretti interessati, con il coinvolgimento anche delle regioni, nella consapevolezza che il pronunciamento del Consiglio di Stato comporta un cambiamento delle attuali norme L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 28 dicembre 2021) Nel corso deli ministri hanno evidenziato la necessità di unacon i diretti interessati, con il coinvolgimento anche delle regioni, nella consapevolezza che il pronunciamento del Consiglio di Stato comporta un cambiamento delle attuali norme L'articolo proviene da Firenze Post.

Ultime Notizie dalla rete : Balneari incontro Balneari: al via tavolo col Governo per trovare una soluzione condivisa Si e' svolto oggi al ministero dello Sviluppo economico l'incontro tra il Governo, rappresentato dai ministri dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, ...della categoria dei balneari. "Si e' ...

La Lega tuona: 'Fermo deve avere una connotazione politica, basta civismo: chiederemo un tavolo di centrodestra' Infine abbiamo tenuto un incontro con il commissario regionale Marchetti schierandoci a favore dei balneari contro la direttiva Bolkestein'. Le iniziative non finiscono qui: 'Nel 2022 abbiamo ...

"Noi, balneari per sempre" Oggi l’incontro coi ministri il Resto del Carlino Balneari: incontro al Mise, un tavolo tecnico-politico cercherà soluzione condivisa Nel corso del tavolo i ministri hanno evidenziato la necessità di una soluzione condivisa con i diretti interessati, con il coinvolgimento anche delle regioni, nella consapevolezza che il pronunciamen ...

Stabilimenti all’asta: balneari della Versilia a Roma I balneari di tutta Italia si sono riuniti oggi a Roma davanti alla sede del Ministero dello sviluppo economico per un presidio contro le gare delle concessioni demaniali marittime. Nutrita la delegaz ...

