(Di martedì 28 dicembre 2021) Il, chiusa la trattativa con il Manchester City per il trasferimento al Camp Nou dell'attaccante Ferran Torres, pensa a rinforzarsi in difesa. Secondo Sport, il club blaugrana batte la ...

Advertising

FBiasin : 10 (su 98) giocatori che 'scadono' tra 7 giorni: #Mbappé (23 anni) #Pogba (28) #Dybala (28) #Kessié (25) #Brozovic… - glooit : Azpilicueta e Christensen in scadenza, il Barcellona è vicino leggi su Gloo - AttilaAzureRive : RT @FBiasin: 10 (su 98) giocatori che 'scadono' tra 7 giorni: #Mbappé (23 anni) #Pogba (28) #Dybala (28) #Kessié (25) #Brozovic (29) #Insi… - MatthewdeLarge1 : RT @FBiasin: 10 (su 98) giocatori che 'scadono' tra 7 giorni: #Mbappé (23 anni) #Pogba (28) #Dybala (28) #Kessié (25) #Brozovic (29) #Insi… - ParmeshSriv : RT @FBiasin: 10 (su 98) giocatori che 'scadono' tra 7 giorni: #Mbappé (23 anni) #Pogba (28) #Dybala (28) #Kessié (25) #Brozovic (29) #Insi… -

Ultime Notizie dalla rete : Azpilicueta Christensen

Agenzia ANSA

Secondo Sport, il club blaugrana batte la pista che porta ai due difensore del Chelsea, Andreas, classe 1996, e Césaar. Entrambi i difensori sono in scadenza di contratto con ...A disposizione: Arrizabalaga K.,C., Barkley R.,A., Kovacic M., Lukaku R., Niguez S., Sarr M., Ziyech H. Allenatore: Tuchel T.. Reti: al 28 pt James R. (Aston Villa) al 34 pt ...(ANSA) – ROMA, 28 DIC – Il Barcellona, chiusa la trattativa con il Manchester City per il trasferimento al Camp Nou dell’attaccante Ferran Torres, pensa a rinforzarsi in difesa. Secondo Sport, il club ...Il Barcellona, chiusa la trattativa con il Manchester City per il trasferimento al Camp Nou dell'attaccante Ferran Torres, pensa a rinforzarsi in difesa. (ANSA) ...