Azione: Calenda, 'federazione con Più Europa, presto proposta a Della Vedova e Bonino' (Di martedì 28 dicembre 2021) Roma, 28 dic. (Adnkronos) - "Dobbiamo, io credo, ufficializzare definitivamente la federAzione, già esistente di fatto, con Più Europa. Faremo una proposta in tal senso a Benedetto Della Vedova e Emma Bonino". Lo scrive Carlo Calenda twittando un sondaggio di BiMedia che da una lista unica Azione-Più Europa al 5,6%. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 28 dicembre 2021) Roma, 28 dic. (Adnkronos) - "Dobbiamo, io credo, ufficializzare definitivamente la feder, già esistente di fatto, con Più. Faremo unain tal senso a Benedettoe Emma". Lo scrive Carlotwittando un sondaggio di BiMedia che da una lista unica-Piùal 5,6%.

Advertising

falconiofr : @LucaBellinzona @Azione_it @Piu_Europa @ItaliaViva @RenewEurope Eh ma calenda in modo ottuso è il problema..io com… - TV7Benevento : Azione: Calenda, 'federazione con Più Europa, presto proposta a Della Vedova e Bonino'... - frances90833421 : @CarloCalenda @Piu_Europa @bendellavedova @emmabonino era ora per la prima volta Calenda parla di Federazione ric… - Filonide76 : @Azione_it @CarloCalenda @La7tv Facevi meglio a stare a casa. “Obbligo vaccinale o licenziamento”…strada perfetta p… - Pietro51204269 : @Azione_it @CarloCalenda @La7tv Sicuramente domattina non vedrò Omnibus su La 7 ,Carlo Calenda mi causa il mal dili pancia a sentirlo. -