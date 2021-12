Autolinee Toscane: servizi a rischio con la riapertura delle scuole. Autisti in quarantena per covid (Di martedì 28 dicembre 2021) Bechelli: «I report che arrivano dalle varie sedi, soprattutto quelle centrali ma anche Siena e la costa da, Pisa a Carrara che ci parlano di una tendenza di aumento degli Autisti assenti per malattia, spesso legata al covid. Una tendenza in costante aumento su un organico, come abbiamo ricordato più volte, storicamente limitato» L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 28 dicembre 2021) Bechelli: «I report che arrivano dalle varie sedi, soprattutto quelle centrali ma anche Siena e la costa da, Pisa a Carrara che ci parlano di una tendenza di aumento degliassenti per malattia, spesso legata al. Una tendenza in costante aumento su un organico, come abbiamo ricordato più volte, storicamente limitato» L'articolo proviene da Firenze Post.

Ultime Notizie dalla rete : Autolinee Toscane Quarantene: ospedali e trasporti sotto pressione Lo ha affermato in una nota Gianni Bechelli, presidente di Autolinee Toscane, la società che gestisce il servizio di Tpl su gomma in Toscana. 'Siamo veramente preoccupati', ha spiegato, perché 'i ...

Omicron manda in affanno sanità e trasporti ... oggi è il gestore del trasporto pubblico locale regionale su gomma, Autolinee Toscane, ad esprimere preoccupazione per la tenuta del servizio soprattutto in vista della riapertura delle scuole. ...

