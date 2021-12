Aumenta il tetto agli stipendi nella Pubblica Amministrazione La novità in manovra

(Di martedì 28 dicembre 2021) A otto anni dalla sua fissazione, ildi 240mila euro l’annodei dirigenti pubblici si sposta per la prima volta verso l’alto. E non sarà più inciso sulla pietra. Questa una dellecontenute nel maxi-emendamento del governo alla approvata al Senato e ora all’esame della Camera, inserita in un comma dell’articolo 17-bis, che disciplina l’accesso al Fondo indennizzo risparmiatori coinvolti nei crac bancari. Il limite retributivo, si legge, potrà essere ritoccato al rialzo nei limiti di una percentuale fissata dall’Istat, che equivarrà a quella degli adeguamenti annuali degliriconosciuti ai dirigenti di Polizia e forze armate e ai docenti universitari, che a propria volta è tarata sugli “incrementi medi conseguiti nell’anno precedente dalle categorie di pubblici ...

Le novità in arrivo con il nuovo anno per i pagamenti,e multe. I negozianti devono accettare bancomat e carte di credito per qualsiasi spesa Uso dei ... piùl'importo della sanzione.prevede un aumento del tabellare del 3,78%. Una trasposizione secca di questa percentuale sul limite massimo dei compensi pubblici sposterebbe il tetto a quota 249mila euro. Non subito, però. Perché l'...