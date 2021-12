ATP Cup 2022: Novak Djokovic risulta ancora iscritto secondo Tennis Australia (Di martedì 28 dicembre 2021) Continua a rimanere poco chiara la questione della presenza o meno di Novak Djokovic all’ATP Cup 2022. Nonostante diversi proclama che indicano il serbo come assente dall’evento di scena a Sydney, infatti, un portavoce di Tennis Australia, rimasto ignoto, ha affermato che il numero 1 del mondo non si è ancora cancellato. La notizia la riporta il Sydney Morning Herald, il quotidiano dalla più antica storia in Australia, fondato nel 1831. Come scrive Sam Phillips, il portavoce anonimo ha dichiarato “Nessuna rinuncia dal Team Serbia“. Il che significa che Djokovic è ancora lì, nella lista. Australian Open 2022: Dominic Thiem rinuncia, rischia di uscire dai 50 e inizierà la stagione in Sudamerica La ... Leggi su oasport (Di martedì 28 dicembre 2021) Continua a rimanere poco chiara la questione della presenza o meno diall’ATP Cup. Nonostante diversi proclama che indicano il serbo come assente dall’evento di scena a Sydney, infatti, un portavoce di, rimasto ignoto, ha affermato che il numero 1 del mondo non si ècancellato. La notizia la riporta il Sydney Morning Herald, il quotidiano dalla più antica storia in, fondato nel 1831. Come scrive Sam Phillips, il portavoce anonimo ha dichiarato “Nessuna rinuncia dal Team Serbia“. Il che significa chelì, nella lista.n Open: Dominic Thiem rinuncia, rischia di uscire dai 50 e inizierà la stagione in Sudamerica La ...

Advertising

OA_Sport : Novak Djokovic, ATP Cup sì o no? Tennis Australia riferisce che il serbo è ancora iscritto - Ubitennis : Tennis Australia smentisce: nessun ritiro di Djokovic dall'ATP Cup. Intanto Kyrgios lo vuole all'Australian Open - zazoomblog : ATP Cup 2022 i quattro gironi ai raggi X. Gruppo C imprevedibile Nazionali modeste nel raggruppamento D - #quattro… - OA_Sport : #Tennis ATP Cup 2022, i quattro gironi ai raggi X. Gruppo C imprevedibile, Nazionali modeste nel raggruppamento D - ______lore_____ : Con rublev positivo sappiamo già la nazione vincitrice della atp cup ???? -