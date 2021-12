ATP Cup 2022, Jannik Sinner e Matteo Berrettini si allenano a Sydney. Pochi giorni al debutto (Di martedì 28 dicembre 2021) Tutto pronto per l’ATP Cup 2022 di tennis, che si svolgerà a Sydney, in Australia dall’1 al 9 gennaio: le Nazioni dei migliori giocatori al mondo avranno l’occasione di confrontarsi schierando i primi tre atleti del Paese. Per l’Italia saranno certamente al via Matteo Berrettini e Jannik Sinner, già scesi sul campo di allenamento. L’Italia, grazie al settimo posto nel ranking ATP di Matteo Berrettini, in fase di sorteggio era in seconda fascia, ma purtroppo gli azzurri nel Girone B dovranno affrontare la temibilissima Russia di Daniil Medvedev, in quella che sarà la rivincita della finale dell’edizione 2021, andata ai russi. Anche Medvedev si sta già allenando a Sydney. Il numero 2 del mondo, infatti, oggi ha sostenuto una doppia ... Leggi su oasport (Di martedì 28 dicembre 2021) Tutto pronto per l’ATP Cupdi tennis, che si svolgerà a, in Australia dall’1 al 9 gennaio: le Nazioni dei migliori giocatori al mondo avranno l’occasione di confrontarsi schierando i primi tre atleti del Paese. Per l’Italia saranno certamente al via, già scesi sul campo di allenamento. L’Italia, grazie al settimo posto nel ranking ATP di, in fase di sorteggio era in seconda fascia, ma purtroppo gli azzurri nel Girone B dovranno affrontare la temibilissima Russia di Daniil Medvedev, in quella che sarà la rivincita della finale dell’edizione 2021, andata ai russi. Anche Medvedev si sta già allenando a. Il numero 2 del mondo, infatti, oggi ha sostenuto una doppia ...

