ATP Cup 2022 | forfait di Dennis Novak Austria costretta al ritiro? Può cambiare il girone dell’Italia

(Di martedì 28 dicembre 2021) Nuovo colpo di scena nel percorso di avvicinamento all‘ATP Cup, terza edizione del torneo a squadre organizzato dall’ATP che si svolgerà a Sydney dal 1° al 9 gennaio anche in preparazione degli Australian Open. Dopo ildi Dominic Thiem, l’deve fare i conti infatti anche con l’assenza diper motivi di salute. La selezioneca, inserita nelche comprende tra le altre anche l’Italia, rischia a questo punto di doversi ritirare e lasciare il posto ad un’altra Nazionale a soli tre giorni dall’inizio della manifestazione. Lucas Miedler, n.122 del ranking di doppio e n.291 di singolare, avrebbe infatti dichiarato secondo Kronen Zeitung: “Pochi minuti fa abbiamo cancellato i nostri voli“. Da regolamento, in caso di ...

L'inizio del 2022 del tennis è ormai un giallo, fra assenze annunciate o misteriose, vaccini richiesti e rifiutati, polemiche e dimissioni clamorose. Il primo dell'anno in Australia parte l', copia carbone della Coppa Davis voluta dall', e secondo fonti serbe Novak Djokovic - il leader del fronte tennistico novax, al centro dell'ennesimo caso per la sua decisione di non rendere ...Ricordiamo che, per sbarcare in Australia e nello stato di Victoria (dove è situata Melbourne, sede del torneo), sarebbe necessaria la vaccinazione anti - Covid. Secondo il giornale 'Bilic', Djokovic (...Nuovo colpo di scena nel percorso di avvicinamento all‘ATP Cup 2022, terza edizione del torneo a squadre organizzato dall’ATP che si svolgerà a Sydney dal 1° al 9 gennaio anche in preparazione degli ...A tre giorni dall'inizio dell'ATP Cup e a tre settimane dai primi incontri del tabellone principale degli Australian Open 2022, emergono indiscrezioni importanti dalla Serbia a proposito della situazi ...