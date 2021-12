Atalanta, il 31 le visite mediche per Boga poi tornerà in Nazionale per la Coppa d’Africa (Di martedì 28 dicembre 2021) Jeremy Boga è pronto a iniziare la nuova avventura con l’Atalanta: l’attaccante sosterrà il 31 dicembre le visite mediche con la Dea Jeremy Boga è pronto a iniziare la nuova avventura con la maglia dell’Atalanta. Sono previste per il 31 di dicembre le visite mediche che completeranno l’iter per il passaggio dell’ivoriano alla Dea. Come riporta La Gazzetta dello Sport l’attaccante riceverà un permesso dalla Costa d’Avorio per rientrare in Italia ed effettuare i test necessari per la firma con la Dea, poi tornerà in Camerun dove il 9 di gennaio avrà inizio la competizione L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 28 dicembre 2021) Jeremyè pronto a iniziare la nuova avventura con l’: l’attaccante sosterrà il 31 dicembre lecon la Dea Jeremyè pronto a iniziare la nuova avventura con la maglia dell’. Sono previste per il 31 di dicembre leche completeranno l’iter per il passaggio dell’ivoriano alla Dea. Come riporta La Gazzetta dello Sport l’attaccante riceverà un permesso dalla Costa d’Avorio per rientrare in Italia ed effettuare i test necessari per la firma con la Dea, poiin Camerun dove il 9 di gennaio avrà inizio la competizione L'articolo proviene da Calcio News 24.

