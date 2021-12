Atalanta | Azmoun in scadenza | la Dea ci prova

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) L’è pronta a prelevare l’attaccantedello Zenit: l’iraniano inavrebbe ricevuto anche altre offerte L’avrebbe messo gli occhi sudello Zenit. L’iraniano è ina giugno e sarebbe disposto a cambiare aria e trasferirsi altrove. La Dea avrebbe offerto, secondo Sky Sport, 1,8/2 milioni di euro per l’attaccante, che però avrebbe anche offerte da 3/3,5. Pista che resta difficile ma non impossibile. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

SkySport : Atalanta, il sogno è Azmoun: c'è distanza, operazione complicata. Le news di calciomercato #SkyCalciomercato… - pochepalle : #Milan, #Diallo per sostituire #Kjaer #Atalanta, sogno #Azmoun #Insigne e #Belotti al #Toronto? E tanto altro Tu… - CalcioNews24 : #Atalanta piace #Azmoun dello #Zenit ?? - SiiocaMilan : RT @SkySport: Atalanta, il sogno è Azmoun: c'è distanza, operazione complicata. Le news di calciomercato #SkyCalciomercato #Calciomercato #… - infoitsport : Atalanta, sogno Azmoun per l’attacco. Ma l’operazione è difficile -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta Azmoun

Chi è SardarIl classe 1995 dello Zenit è in cima alla lista dei desideri dell', che nei mesi precedenti è andata addirittura a seguirlo dal vivo. Il giocatore piace, ha acquisito una ...Al 71 Kepa salva ancora i londinesi con un autentico miracolo sul colpo di testa di. All'... DIRETTA/Villarreal (risultato 0 - 0): è ufficiale, si gioca domani alle 19 Amareggiato l'...AZMOUN ATALANTA - Dopo Boga, l'Atalanta non vuole fermarsi qui. Secondo Sky Sport, infatti, il nuovo sogno del mercato nerazzurro si chiama Sardar Azmoun, ...ASCOLTA L’Atalanta è pronta a prelevare l’attaccante Azmoun dello Zenit: l’iraniano in scadenza avrebbe ricevuto anche altre offerte L’Atalanta avrebbe messo gli occhi su Azmoun dello Zenit. L’iranian ...