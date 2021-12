Ascolti tv | il GF Vip sale ma Cenerentola raccoglie più ascolti

Leggi su 361magazine

(Di martedì 28 dicembre 2021) Glidi lunedì 27 dicembre 2021 Nella serata di ieri, lunedì 27 dicembre 2021, nonostante la debole concorrenza per il GF Vip, è il film di Rai Uno,a imporsi per. La pellicola registra 4.164.000 spettatori pari al 18.7%. Alle spalle, per, ma non per share l’appuntamento serale con il Grande Fratello Vip. Il reality3.423.000 spettatori pari al 21.5% di share. Su Rai Due, il documentario Dante, il sogno di un’Italia libera coinvolge529.000 spettatori pari al 2.3% di share. Su Italia 1 Indipendence Day intrattiene 1.205.000 spettatori (5.9%). Su Rai3 Report ha raccolto davanti al video 2.016.000 spettatori pari ad uno share dell’8.8%. Su Rete4 Non Ci Resta Che Piangere totalizza un a.m. di 1.277.000 ...