Ascolti TV 27 dicembre | GF Vip fa il botto con l' eliminazione di Biagio D' Anelli

Advertising

bellicapelli15 : Ascolti tv lunedì 27 dicembre 2021: Cenerentola, GF Vip, Report - VelvetMagIta : #AscoltiTv lunedì 27 dicembre 2021: vince #Cenerentola con oltre 4 milioni. Il #GFvip si consola con lo share#Velve… - il_Case : Ascolti TV | Lunedì 27 Dicembre 2021. Vince Cenerentola (18.7% – 4,2 mln), GF Vip 21.5% (3,4 mln). Bene Non ci Rest… - Teleblogmag : Ottimi #Ascoltitv per Cenerentola Bene anche #gfvip Iscriviti gratuitamente al canale Telegram per essere sempre a… - italiaserait : Ascolti Tv di ieri 27 dicembre 2021: Access Prime Time e Preserale -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti dicembre

del 272021. In prima serata su Rai1 Cenerentola, il film del 2015 è stato visto da una media di 4.164.000 spettatori. Share 18,7%. Supera nettamente il Maleficent Signora del Male (2.Yellowstone 4 su Sky Atlantic giunge al giro di boa con gli episodi in onda martedì 28in prima visione assoluta per l'Italia: la serie di Taylor Sheridan record d'negli Stati Uniti è in onda in esclusiva nel nostro Paese sul canale 110 di Sky oltre che on demand e in ...Ascolti ieri, lunedì 27 dicembre 2021: i dati auditel dei principali programmi andati in onda nel daytime Com'è andata in ascolti la giornata di ieri, 27 ...Scopriamo le anticipazioni della puntata di Beautiful, che andrà in onda oggi, 28 dicembre 2021 su Canale 5. Nella puntata ci saranno numerosi colpi di scena e novità. Ma ciò a ...