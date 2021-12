Ascolti tv 27 dicembre 2021 analisi: vince “Cenerentola”, i vipponi litigano fino a notte. “Report” boom su Cina e Covid e i trucchi delle smart tv. Benigni e Troisi battono Goldblum e Smith (Di martedì 28 dicembre 2021) Ascolti Tv al top: Tg1 a 5,628 milioni e 24,4%. I Soliti Ignoti 5,453 milioni e 21,9%. L’Eredità 4,7 milioni e 23,22% Schema generalista mutato in tv – ieri, lunedì 27 dicembre – in prima serata, nel cuore delle feste. Rai1 ha schierato Cenerentola versione Kenneth Branagh contro Canale 5 e il Gf Vip. Nel reality, la storia di Alex Belli è passata finalmente in secondo piano, Miriana ha baciato Biagio che però è stato eliminato al televoto, hanno litigato Nathalie Caldonazzo e Valeria Marini, ma anche Manila Nazzaro e Lulù Selassie, mentre si attende l’ingresso nella casa di Kabir Bedi. Le altre opzioni? In tema film, Italia1 ha programmato Indipendence Day, mentre Non ci resta che piangere è andato in onda su Rete4. Su Rai3 Report si è molto focalizzato sulla tragedia del Mottarone e sulla maniera in ... Leggi su tvzoom (Di martedì 28 dicembre 2021)Tv al top: Tg1 a 5,628 milioni e 24,4%. I Soliti Ignoti 5,453 milioni e 21,9%. L’Eredità 4,7 milioni e 23,22% Schema generalista mutato in tv – ieri, lunedì 27– in prima serata, nel cuorefeste. Rai1 ha schieratoversione Kenneth Branagh contro Canale 5 e il Gf Vip. Nel reality, la storia di Alex Belli è passata finalmente in secondo piano, Miriana ha baciato Biagio che però è stato eliminato al televoto, hanno litigato Nathalie Caldonazzo e Valeria Marini, ma anche Manila Nazzaro e Lulù Selassie, mentre si attende l’ingresso nella casa di Kabir Bedi. Le altre opzioni? In tema film, Italia1 ha programmato Indipendence Day, mentre Non ci resta che piangere è andato in onda su Rete4. Su Rai3si è molto focalizzato sulla tragedia del Mottarone e sulla maniera in ...

