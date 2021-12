Advertising

blogtivvu : Ascolti Grande Fratello Vip 6, trentesima puntata: auditel del 28 dicembre, Signorini contro Cenerentola… - infoitcultura : Ascolti tv, lunedì 27 dicembre 2021: Cenerentola (18.7%), Grande Fratello Vip 6 (21.5%) | Dati Auditel - tvzoomitalia : #Ascoltitv 27 dicembre 2021: “Cenerentola” batte il Grande Fratello Vip. “Cenerentola” 18,70%, “Grande Fratello Vip… - AndreaAAmato : #Ascoltitv 27 dicembre 2021: “Cenerentola” batte il Grande Fratello Vip. “Cenerentola” 18,70%, “Grande Fratello Vip… - vanabeau : @EdoardoBorghini @marilovesgr33n @roberto2_lamela Quando ascolti gli altri ti carichi un po' della loro ansia. È un… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti Grande

Come sarà andato allora Signorini? Scopriamo glidelFratello Vip 6 di ieri e tutti quelli della prima serata, prima di passare al resto della giornata: Rai Uno " Cenerentola: 4.164.... 'All I Want For Christmas Is You' di Mariah Carey, con ben 41 milioni dinegli ultimi ... A chiudere la top ten, sempre rimanendo sul tema musicale della settimana, ci pensa Arianacon '...Ascolti Grande Fratello Vip 6, trentesima puntata: auditel del 28 dicembre 2021, Alfonso Signorini contro Cenerentola su Rai1.I numeri e le percentuali dell'ultimo lunedì dell'anno in televisione, con i Vipponi di Signorini quasi senza rivali ...