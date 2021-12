Arriva la stretta sul contante: la soglia si abbassa a 1.000 euro (Di martedì 28 dicembre 2021) Con l'arrivo del nuovo anno Arriva anche una nuova stretta sul contante. A partire dal 1° gennaio 2022 il tetto massimo per i pagamenti cashless, ossia in contanti, scenderà da 2.000 a 1.000 euro. A stabilirlo il decreto... Leggi su today (Di martedì 28 dicembre 2021) Con l'arrivo del nuovo annoanche una nuovasul. A partire dal 1° gennaio 2022 il tetto massimo per i pagamenti cashless, ossia in contanti, scenderà da 2.000 a 1.000. A stabilirlo il decreto...

