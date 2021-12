“Arriva il Gigante” Meteo Capodanno | sull’Italia sta per cambiare tutto Le previsioni

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 28 dicembre 2021) I giorni di Natale e Santo Stefano sono stati caratterizzati dal vento e dalla pioggia. Infatti in quei giorni il cielo è stato nuvoloso e la pioggia è stata la grande protagonista in molte parti d’Italia. La giornata di Natale è stata piovosa sopratnelle regioni centrali, in Liguria, Emilia Romagna e Sardegna. Le piogge più intense hanno riguardato lo Spezzino, la Toscana e l’Appennino centro-settentrionale. Anche a Santo Stefano la situazione non è stata delle migliori. Cielo coperto e piogge insistenti hanno interessato le regioni centrali e in Sardegna, piogge anche nel Levante Ligure e, a carattere più isolato in Emilia Romagna. Graduale peggioramento del tempo si è avuto al Sud, con piogge in Campania e Puglia. Anche i giorni successivi non sono stati migliori con la perturbazione che ha influenzato le condizionial centro e al Sud ...