Armato di forbici e coltello semina il panico nella metro di Chiaiano | arrestato

(Di martedì 28 dicembre 2021) Polizia in azionedi38enne pregiudicato. Questa mattina gli agenti di Polizia, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti presso la stazionepolitana “” per la segnalazione di un furto. I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati da un addetto alla verifica dei L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Ultime Notizie dalla rete : Armato forbici

L'uomo, travisato con casco e passamontagna,con un grosso paio di, aveva fatto irruzione all'interno di una panetteria subito dirigendosi dietro il bancone ove si impossessava del ...Ha chiesto aiuto ai carabinieri affermando di essere stata rapinata da uno sconosciuto,di, che le ha rubato il cellulare e avrebbe anche tentato un approccio sessuale. I carabinieri, l'altra notte, sono accorsi in viale Trissino per soccorrere una prostituta, di circa 30 ...Momenti di paura nella tarda serata di ieri, lunedì 20 dicembre, in piazza Bengasi, per via di un 48enne romeno che ha minacciato il titolare di un locale con un paio di forbici, iniziando poi ad impo ...Tenta rapina in una panetteria ma gli va decisamente male. I carabinieri della Stazione di Pulsano hanno arrestato un 50enne già noto alle forze dell’ordine. L’uomo, con il volto coperto da casco da m ...