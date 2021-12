Arisa ha fatto la sua scelta? Con LUI anche le vacanze di Natale, fan emozionati (Di martedì 28 dicembre 2021) Nuove stories pubblicate da Arisa tramite il proprio profilo Instagram: la cantante insieme a lui anche nel corso delle festività natalizie. Arisa e Vito Coppola hanno fatto emozionare i telespettatori… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di martedì 28 dicembre 2021) Nuove stories pubblicate datramite il proprio profilo Instagram: la cantante insieme a luinel corso delle festività natalizie.e Vito Coppola hannoemozionare i telespettatori… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

Simone67727948 : @Manulisse1 @esisteunposto @ARISA_OFFICIAL @Vito__Coppola Vedere la storia di lui coi suoi piedi mi ha fatto pensare male ?? - tsukishimaik : non ho fatto altro che guardare fruits basket oggi e ho pianto tutte le lacrime che avevo in corpo a riguardare la scena tra kureno e arisa - Manulisse1 : @Simone67727948 @esisteunposto @ARISA_OFFICIAL @Vito__Coppola Si, concordo con te sul fatto che in fondo i fan si s… - Simone67727948 : @Manulisse1 @esisteunposto @ARISA_OFFICIAL @Vito__Coppola Lo so,non vorrei che abbiano litigato perché lei non ha f… - _Star1ight_A : @BBside26 @umbaciodeIivery ARISA HA FATTO COSA?! -