Anthony Bivona, non fu suicidio: il giallo del giovane morto in Germania (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Riaperto il caso di Anthony Bivona, "Ferite non compatibili con il suicidio tramite impiccagione", la famiglia non crede nel suicidio. Anthony Bivona è morto all'età di 24 anni in Germania, nella città di Darmstadt, e la polizia tedesca ha subito decretato il fatto come un suicidio. L'uomo lavorava nella città tedesca come gommista. Il suo corpo senza vita è stato trovato sulle scale del condominio dove abitava. POTREBBE INTERESSARTI: Il professor Bassetti non ci sta: "L'Italia è diventata un tamponificio!" Anthony Bivona e le indagini sul suicidio (fonte: screen)Immediatamente la famiglia del 24enne ha trovato diverse irregolarità sulle indagini, chiedendo di ...

