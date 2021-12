Anche Lozano positivo al Covid-19: c’è il comunicato del Napoli (Di martedì 28 dicembre 2021) Una nuova positività è stata registrata in casa Napoli. Dopo Lorenzo Insigne e Fabian Ruiz (quest’ultimo ripositivizzato), Anche Hirving Lozano è risultato positivo al test anti-Covid. Di seguito, il comunicato ufficiale del club azzurro: “Hirving Lozano è risultato positivo al Covid-19 in seguito a un tampone molecolare effettuato in Messico. Il calciatore, regolarmente vaccinato, è asintomatico e osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio”. Una cattiva notizia che arriva in vista del big match contro la Juventus, per cui non sono escluse novità circa la disputa. Francesco Fildi Leggi su spazionapoli (Di martedì 28 dicembre 2021) Una nuova positività è stata registrata in casa. Dopo Lorenzo Insigne e Fabian Ruiz (quest’ultimo ripositivizzato),Hirvingè risultatoal test anti-. Di seguito, ilufficiale del club azzurro: “Hirvingè risultatoal-19 in seguito a un tampone molecolare effettuato in Messico. Il calciatore, regolarmente vaccinato, è asintomatico e osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio”. Una cattiva notizia che arriva in vista del big match contro la Juventus, per cui non sono escluse novità circa la disputa. Francesco Fildi

Per la partita con la Juventus il Napoli ha 15 calciatori (16 con Zanoli) ...che è nel gruppo a tutti gli effetti anche se ha giocato 5 minuti in campionato e 7 in Europa League. Centrocamposti: Demme, Elmas, Zielinski, Lobotka Attaccanti: Mertens, Petagna, Politano, Lozano. ...

