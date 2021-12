Anche le amiche hanno bisogno dei loro spazi (Di martedì 28 dicembre 2021) Siamo abituate a pensare alle nostre migliori amiche come quelle persone che ci sono e ci saranno, sempre e comunque. E in realtà non sbagliamo a immaginarle così, al nostro fianco nei momenti più importanti della nostra vita, nella gioia e nel dolore, nei successi e nei fallimenti. Perché il compito di una vera amica è quello di tenerci per mano e di seguirci, Anche quando non sappiamo dove stiamo andando. E poco importano le le distanze geografiche, la mancanza di tempo e gli impegni di lavoro che apparentemente ci allontanano perché ci saremo sempre, l’una per l’altra. La nostra vita è fatta di relazioni sociali, più o meno fitte. Ci sono i conoscenti e i parenti, i colleghi e gli altri amici. E poi c’è lei, quella che è capace di farsi riconoscere tra tanti, perché è l’unica che ci conosce davvero. È lei che sa riempire i nostri ... Leggi su dilei (Di martedì 28 dicembre 2021) Siamo abituate a pensare alle nostre miglioricome quelle persone che ci sono e ci saranno, sempre e comunque. E in realtà non sbagliamo a immaginarle così, al nostro fianco nei momenti più importanti della nostra vita, nella gioia e nel dolore, nei successi e nei fallimenti. Perché il compito di una vera amica è quello di tenerci per mano e di seguirci,quando non sappiamo dove stiamo andando. E poco importano le le distanze geografiche, la mancanza di tempo e gli impegni di lavoro che apparentemente ci allontanano perché ci saremo sempre, l’una per l’altra. La nostra vita è fatta di relazioni sociali, più o meno fitte. Ci sono i conoscenti e i parenti, i colleghi e gli altri amici. E poi c’è lei, quella che è capace di farsi riconoscere tra tanti, perché è l’unica che ci conosce davvero. È lei che sa riempire i nostri ...

