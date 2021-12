Ambrosini | “Milan | il 2022 sarà l’anno di Leao e Brahim Su San Siro …”

Advertising

triolo_daniele : RT @PianetaMilan: #Ambrosini a @Gazzetta_it: “@acmilan, il 2022 sarà l’anno di @RafaeLeao7 e @Brahim. Su #SanSiro …” - #ACMilan #Milan #Sem… - PianetaMilan : #Ambrosini a @Gazzetta_it: “@acmilan, il 2022 sarà l’anno di @RafaeLeao7 e @Brahim. Su #SanSiro …” - #ACMilan… - OdeonZ__ : Ambrosini: “Milan, da Diaz e Leao lo step per vincere. San Siro? Mi piange il cuore ma...”… - Milan_eBasta : Ambrosini: “Milan, da Diaz e Leao lo step per vincere. San Siro? Mi piange il cuore ma...” @gazzetta - Dalla_SerieA : Intervista ad Ambrosini: “Io, il Milan, Diaz, Leao, Kessie, Ibra, Pioli e...” - -

Ultime Notizie dalla rete : Ambrosini Milan

L'occhio dell'intenditore, la sensibilità dell'ex calciatore, il cuore del tifoso. Quando Massimoparla dilo fa in triplice veste. Non sempre viaggiano tutto sullo stesso piano e la gente rossonera adora i suoi interventi sul Diavolo che, dopo averci passato una vita, ora ...... la telecronaca è affidata a Stefano Borghi con Massimoal commento tecnico e Davide ... Due i match alle 20,45: Empoli -viene raccontata da Ricky Buscaglia con Simone Tiribocchi al ...Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Massimo Ambrosini ha parlato del cammino del Milan in campionato. Secondo l'ex giocatore i rossoneri saranno competitivi fino alla fine per lo scudetto. " Asso ...Ecco le parole di Massimiliano Ambrosini ex centrocampista del Milan e della Nazionale a La Gazzetta dello Sport per tirare le somme del 2021 ...