Alzheimer | la ministra Stefani | ' Centri diurni nelle Rsa per sostenere le famiglie'

(Di martedì 28 dicembre 2021) Due omicidi in poco meno di 48 ore, uno in Abruzzo e l'altro in Umbria. Due donne malate di sono state uccise dai rispettivi mariti, gli stessi che prima di togliere la vita alle loro mogli se ne sono ...

Aldilà dei singoli casi, su cui ci sono indagini in corso, c'è un dato di fatto: 'la vita dei caregiver dei malati d'è difficile e complicata', dice laper le Disabilità, Erika ......ci sono medicine miracolose in questo campo e lo sanno bene i familiari dei malati di), a ... la ciellinadella Giustizia. Così si esprime il disegno di legge: " Prevedere che il ...Due omicidi in poco meno di 48 ore, uno in Abruzzo e l'altro in Umbria. Due donne malate di Alzheimer sono state uccise dai rispettivi mariti, gli stessi che prima di togliere la vita alle ...L'omicidio in casa, al culmine di una lite a causa della malattia della donna. Dopo aver soffocato la moglie, l'anziano telefonò alla figlia ...