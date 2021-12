Altroconsumo | “A dicembre scenario finanziario stabile | le banche resistono alla pandemia”

(Di martedì 28 dicembre 2021) Aluce anche dei diversi dati pubblicati dagli istituti di credito italiani come il bilancio 2020 o la semestrale, rispetto a settembre losi dimostrae capace a resistere agli effetti della. E’ quanto emerge dall’inchiesta di, disponibile sul nuovo numero della rivista dedicata al settore,Finanza, che da questoprende il nome diInvesti, attraverso la quale viene verificata la situazione attuale delleitaliane. Per quanto riguarda gli istituti che fanno parte della fascia medio alta (4-5 stelle nella valutazione di), ovvero quegli istituti che mostrano dati di ...

Secondo Altroconsumo, l'aumento dei prezzi degli ultimi mesi è un fenomeno generale, ma in alcuni settori, come quello dell'elettronica, è ancora più evidente ...