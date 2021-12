Almaviva, vince il premio Aws Public Sector Partner of the Year Italia 2021 (Di martedì 28 dicembre 2021) Roma, 28 dic. (Adnkronos) - Almaviva ha vinto il premio Aws Public Sector Partner of the Year riconosciuto al Partner che ha saputo meglio utilizzare i servizi Aws-Amazon Web Services continuando ad espandersi e a crescere con Aws nel settore Public Sector nel corso del 2020. Il colosso Italiano dell'innovazione digitale e dell'Ict sottolinea che l'Aws Partner Award viene assegnato ai Partner Italiani che svolgono un ruolo chiave nell'aiutare i clienti a guidare l'innovazione e a creare soluzioni sul cloud Aws. Gli Aws Partner Awards, annunciati durante l'annuale Aws Partner Summit, sono assegnati ai Partner i cui ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 28 dicembre 2021) Roma, 28 dic. (Adnkronos) -ha vinto ilAwsof thericonosciuto alche ha saputo meglio utilizzare i servizi Aws-Amazon Web Services continuando ad espandersi e a crescere con Aws nel settorenel corso del 2020. Il colossono dell'innovazione digitale e dell'Ict sottolinea che l'AwsAward viene assegnato aini che svolgono un ruolo chiave nell'aiutare i clienti a guidare l'innovazione e a creare soluzioni sul cloud Aws. Gli AwsAwards, annunciati durante l'annuale AwsSummit, sono assegnati aii cui ...

Advertising

fisco24_info : Almaviva, vince il premio Aws Public Sector Partner of the Year Italia 2021: Il Dg divisione It di Almaviva: 'Affia… - CISALCOM : RT @CISALCOM: *Oggi Almaviva è stata condannata per comportamento antisindacale. Cisal comunicazione vince art 28. La vertenza ITA e il rel… - CISALCOM : *Oggi Almaviva è stata condannata per comportamento antisindacale. Cisal comunicazione vince art 28. La vertenza IT… -