Almaviva, vince il premio Aws Public Sector Partner of the Year Italia 2021

Almaviva ha vinto il premio Aws Public Sector Partner of the Year riconosciuto al Partner che ha saputo meglio utilizzare i servizi Aws-Amazon Web Services continuando ad espandersi e a crescere con Aws nel settore Public Sector nel corso del 2020. Il colosso Italiano dell'innovazione digitale e dell'Ict sottolinea che l'Aws Partner Award viene assegnato ai Partner Italiani che svolgono un ruolo chiave nell'aiutare i clienti a guidare l'innovazione e a creare soluzioni sul cloud Aws. Gli Aws Partner Awards, annunciati durante l'annuale Aws Partner Summit, sono assegnati ai Partner i cui modelli di business hanno ...

