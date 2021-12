Allegri ritrova tre titolarissimi in vista del Napoli: le ultime (Di martedì 28 dicembre 2021) L’allarme infortuni in casa Juventus, come riporta l’edizione odierna di Tuttosport, sembra rientrare. Stando alle ultime notizie estrapolate dal quotidiano, infatti, sono tre i titolarissimi – attualmente ai box – che potrebbero rientrare in vista del prossimo impegno di campionato, quello del 6 gennaio a Torino contro il Napoli. IL PUNTO DELLA SITUAZIONE Subito dopo la sosta natalizia, i bianconeri sfideranno quindi in casa la squadra di Spalletti, e lo faranno contando anche su Chiesa, Dybala e capitan Chiellini. Juventus, Allianz Stadium, Serie A L’ex viola, dopo la lesione al bicipite femorale sinistro, ha rinunciato al suo periodo di vacanze per continuare ad allenarsi e tornare presto a disposizione del mister; l’argentino e il difensore sono invece attesi a Torino per la giornata di giovedì, e ... Leggi su rompipallone (Di martedì 28 dicembre 2021) L’allarme infortuni in casa Juventus, come riporta l’edizione odierna di Tuttosport, sembra rientrare. Stando allenotizie estrapolate dal quotidiano, infatti, sono tre i– attualmente ai box – che potrebbero rientrare indel prossimo impegno di campionato, quello del 6 gennaio a Torino contro il. IL PUNTO DELLA SITUAZIONE Subito dopo la sosta natalizia, i bianconeri sfideranno quindi in casa la squadra di Spalletti, e lo faranno contando anche su Chiesa, Dybala e capitan Chiellini. Juventus, Allianz Stadium, Serie A L’ex viola, dopo la lesione al bicipite femorale sinistro, ha rinunciato al suo periodo di vacanze per continuare ad allenarsi e tornare presto a disposizione del mister; l’argentino e il difensore sono invece attesi a Torino per la giornata di giovedì, e ...

