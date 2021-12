Alex Belli, sfogo dopo il confronto con Soleil: «Sempre controcorrente» (Di martedì 28 dicembre 2021) Nonostante la sua eliminazione dal GF Vip, Alex Belli continua ad essere protagonista del programma condotto da Alfonso Signorini. Nell'ultima puntata si è arrivati addirittura ad un collegamento dall'appartamento milanese dell'attore e la Casa più spiata d'Italia. dopo il confronto con Soleil Sorge, però, l'ex «Vippone» si è sfogato sui social. Alex Belli: il confronto con Soleil Alex Belli e Soleil Sorge, anche se non hanno più nulla da dirsi, hanno avuto l'ennesimo confronto al GF Vip. L'attore non ha potuto partecipare alla diretta in studio, ma questo piccolo dettaglio non ha fermato Alfonso Signorini. Il conduttore ha organizzato un collegamento tra Milano, dove ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 28 dicembre 2021) Nonostante la sua eliminazione dal GF Vip,continua ad essere protagonista del programma condotto da Alfonso Signorini. Nell'ultima puntata si è arrivati addirittura ad un collegamento dall'appartamento milanese dell'attore e la Casa più spiata d'Italia.ilconSorge, però, l'ex «Vippone» si è sfogato sui social.: ilconSorge, anche se non hanno più nulla da dirsi, hanno avuto l'ennesimoal GF Vip. L'attore non ha potuto partecipare alla diretta in studio, ma questo piccolo dettaglio non ha fermato Alfonso Signorini. Il conduttore ha organizzato un collegamento tra Milano, dove ...

