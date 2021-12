Alessandro Basciano sente degli strani odori in camera da letto (Di martedì 28 dicembre 2021) Alessandro Basciano sente puzza di piedi Alessandro Basciano ormai è nella casa del Grande Fratello Vip da qualche tempo e si è avvicinato in particolar modo a due ragazze. La prima è Soleil e la seconda è Sophie. Di recente ha sviluppato più interesse verso la Codegoni, ma ha detto ciò che pensava anche alla L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di martedì 28 dicembre 2021)puzza di piediormai è nella casa del Grande Fratello Vip da qualche tempo e si è avvicinato in particolar modo a due ragazze. La prima è Soleil e la seconda è Sophie. Di recente ha sviluppato più interesse verso la Codegoni, ma ha detto ciò che pensava anche alla L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

GrandeFratello : Grande Fratello ha messo in contatto Alessandro Basciano con la famiglia per una importante comunicazione che lo riguarda. #GFVIP - megaanall : Alessandro Basciano fai di me quel che vuoi - Marta_Francesca : Adoro come i prelemi appena vengono “toccati” scattano senza sapere e guardare la live. Ce chi dice che Soleil e Al… - infoitcultura : Gf Vip, Lulù Selassié a sua sorella Jessica: “Alessandro Basciano non ti vuole” - Alessia25515063 : Vi piace Alessandro Basciano? #gfvip -