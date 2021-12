Alessandro Basciano dopo la diretta del GF Vip: cosa è successo di notte con Soleil Sorge (Di martedì 28 dicembre 2021) Era chiaro che nella nuova diretta del GF Vip 6 Alessandro Basciano fosse uno dei protagonisti. Alfonso Signorini ha subito chiesto alla new entry di questo famoso “triangolo” che sta tenendo banco in questi giorni: è interessato a Sophie Codegoni o a Jessica Selassié? L’ex UeD ha confermato che è la prima a intrigarlo di più, ma nella notte è successo qualcosa che potrebbe cambiare le carte in tavola. Perché c’è un’altra coinquilina con cui Alessandro Basciano sembra avere molta affinità: Soleil Sorge. In realtà l’aveva detto subito appena entrato che insieme all’ex tronista di UeD era la donna della Casa che più stuzzicava la sua curiosità. Poi però col passare dei giorni quell’interesse sembrava essere scemato ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 28 dicembre 2021) Era chiaro che nella nuovadel GF Vip 6fosse uno dei protagonisti. Alfonso Signorini ha subito chiesto alla new entry di questo famoso “triangolo” che sta tenendo banco in questi giorni: è interessato a Sophie Codegoni o a Jessica Selassié? L’ex UeD ha confermato che è la prima a intrigarlo di più, ma nellaqualche potrebbe cambiare le carte in tavola. Perché c’è un’altra coinquilina con cuisembra avere molta affinità:. In realtà l’aveva detto subito appena entrato che insieme all’ex tronista di UeD era la donna della Casa che più stuzzicava la sua curiosità. Poi però col passare dei giorni quell’interesse sembrava essere scemato ...

