Alberto Angela alla scoperta delle “Meraviglie” italiane: puntate e tappe (Di martedì 28 dicembre 2021) “Meraviglie, la penisola dei tesori” torna su Rai 1 con Alberto Angela a partire dal 28 dicembre: ecco cosa sapere. Dopo l’enorme successo di Stanotte a Napoli, Alberto Angela torna in prima serata su Rai 1 con la quarta edizione di “Meraviglie, la penisola dei tesori”. Un nuovo viaggio in quattro puntate alla scoperta di alcune delle tante bellezze naturali e artistiche del nostro Paese. Si parte martedì 28 dicembre. (screenshot video)Il celebre divulgatore ha spiegato che la nuova stagione del programma vuole essere una rinnovata dichiarazione d’amore per l’Italia, un omaggio a quanto hanno saputo fare gli italiani nel corso dei secoli e a quanto continuano fare. Tutti gli appuntamenti saranno in HD ... Leggi su ck12 (Di martedì 28 dicembre 2021) “, la penisola dei tesori” torna su Rai 1 cona partire dal 28 dicembre: ecco cosa sapere. Dopo l’enorme successo di Stanotte a Napoli,torna in prima serata su Rai 1 con la quarta edizione di “, la penisola dei tesori”. Un nuovo viaggio in quattrodi alcunetante bellezze naturali e artistiche del nostro Paese. Si parte martedì 28 dicembre. (screenshot video)Il celebre divulgatore ha spiegato che la nuova stagione del programma vuole essere una rinnovata dichiarazione d’amore per l’Italia, un omaggio a quanto hanno saputo fare gli italiani nel corso dei secoli e a quanto continuano fare. Tutti gli appuntamenti saranno in HD ...

Advertising

Agenzia_Ansa : “Stanotte a Napoli” fa boom di ascolti. Il sindaco Manfredi sui social: 'Napoli ha illuminato il Natale di tutti gl… - fanpage : 'In casa casa abbiamo tante meraviglie. Abbiamo semplicemente acceso le luci su Napoli e ci siamo tutti immediatame… - RaiNews : RaiI1 ha vinto la scommessa di puntare sulla divulgazione nella prima serata natalizia #StanotteaNapoli - elisalalalal : io comunque vivo per i post di alberto angela che si fa fotografare in tutte le location della puntata - Ikaro_san : RT @Pizzinina: Stasera stasera stasera ?? la mia Lucca alle 21.20 su Raiuno con il fantastico Alberto Angela #meraviglie #lapenisoladeitesor… -