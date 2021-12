Advertising

glooit : Alaves: via Calleja, in panchina arriva Mendilibar leggi su Gloo -

Ultime Notizie dalla rete : Alaves via

Tiscali.it

L'attualmente occupa il terz'ultimo posto nella classifica della Liga, con 15 punti, gli stessi di Getafe ed Elche, uno in più del Cadice e 7 più del Levante, la seconda squadra di Valencia. . ......squadre stavano affrontando un momento delicato perdel Covid. Una di queste vede protagoniste il Villarreal di Unai Emery, prossimo avversario della Juventus in Champions League, contro l'...(ANSA) – ROMA, 28 DIC – Poco dopo avere annunciato il licenziamento di Javier Calleja, l’Alaves ha confermato l’ingaggio di José Luis Mendilibar come nuovo allenatore fino alla fine delll’attuale stag ...Poco dopo avere annunciato il licenziamento di Javier Calleja, l'Alaves ha confermato l'ingaggio di José Luis Mendilibar come nuovo allenatore fino alla fine delll'attuale stagione. (ANSA) ...