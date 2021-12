Al via le prenotazioni vaccino booster per fascia 12-17 anni (Di martedì 28 dicembre 2021) Dalla giornata di mercoledì 29 dicembre, con inizio alle ore 14.00, sarà possibile prenotare la dose di richiamo (booster) di vaccino anti Covid per i giovani dai 12 ai 17 anni, con la precisazione che, relativamente alla fascia 12-15, la somministrazione è riservata esclusivamente ai soggetti fragili le cui patologie rientrano nello specifico elenco del Ministero. Lo ha comunicato oggi il vicegovernatore con delega alla Salute Riccardo Riccardi, aggiungendo che il vaccino previsto per questa categoria è il Comirnaty (BioNTech/Pfizer) e che il richiamo può essere effettuato a distanza di cinque mesi dal ciclo primario. In merito all’elenco di patologie concomitanti/preesistenti per cui è raccomandata la dose booster anche ai ragazzi e alle ragazze dai 12 ai 15 ... Leggi su udine20 (Di martedì 28 dicembre 2021) Dalla giornata di mercoledì 29 dicembre, con inizio alle ore 14.00, sarà possibile prenotare la dose di richiamo () dianti Covid per i giovani dai 12 ai 17, con la precisazione che, relativamente alla12-15, la somministrazione è riservata esclusivamente ai soggetti fragili le cui patologie rientrano nello specifico elenco del Ministero. Lo ha comunicato oggi il vicegovernatore con delega alla Salute Riccardo Riccardi, aggiungendo che ilprevisto per questa categoria è il Comirnaty (BioNTech/Pfizer) e che il richiamo può essere effettuato a distanza di cinque mesi dal ciclo primario. In merito all’elenco di patologie concomitanti/preesistenti per cui è raccomandata la doseanche ai ragazzi e alle ragazze dai 12 ai 15 ...

