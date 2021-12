Al via la nuova edizione di Meraviglie su Rai1, Alberto Angela tra Procida e Ischia: anticipazioni 28 dicembre (Di martedì 28 dicembre 2021) Parte martedì 28 dicembre, la quarta edizione di Meraviglie su Rai1, un programma in quattro puntate che costituiscono un viaggio nella storia del nostro Paese tra opere, bellezze naturali e artistiche. Alberto Angela comincia dall’isola di Procida, capitale italiana della Cultura 2022, tra le coloratissime case di Marina Corricella. Maria Grazia Cucinotta è uno degli ospiti della prima puntata. Insieme a lei ricorderemo i luoghi che hanno fatto da sfondo a Il Postino, l’ultimo indimenticabile film di Massimo Troisi. Il divulgatore scientifico si sposterà poi ad Ischia, dove c’è il suo affascinante Castello Aragonese, dimora della poetessa rinascimentale Vittoria Colonna, che rivivrà tra le sue rovine con il volto dell’attrice Giusy Buscemi. ... Leggi su optimagazine (Di martedì 28 dicembre 2021) Parte martedì 28, la quartadisu, un programma in quattro puntate che costituiscono un viaggio nella storia del nostro Paese tra opere, bellezze naturali e artistiche.comincia dall’isola di, capitale italiana della Cultura 2022, tra le coloratissime case di Marina Corricella. Maria Grazia Cucinotta è uno degli ospiti della prima puntata. Insieme a lei ricorderemo i luoghi che hanno fatto da sfondo a Il Postino, l’ultimo indimenticabile film di Massimo Troisi. Il divulgatore scientifico si sposterà poi ad, dove c’è il suo affascinante Castello Aragonese, dimora della poetessa rinascimentale Vittoria Colonna, che rivivrà tra le sue rovine con il volto dell’attrice Giusy Buscemi. ...

