Al Quirinale Incantato | tra una regina senza nome e il ritorno del Dottor Sottile

(Di martedì 28 dicembre 2021) Le settimane più pazze della storia delregistrano ancora febbre alta. Il Palazzo più bramato del 2021 – con vista 2022 più sette – alla vigilia della scadenza del settennato di Sergio Mattarella sembra infatti al centro di un sortilegio. Nessuno sa come risolvere il rebus dell’elezione del prossimo Presidente della Repubblica. L’appello di Conte Giuseppe Conte, presidente del Movimento Cinque Stelle, prova a prendere l’iniziativa proponendo che sia una donna la prossima inquilina del Colle. La prima nella storia del nostro Paese, che non ha neppure mai avuto una donna a Palazzo Chigi. Un fatto che costituirebbe una novità assoluta e, per così dire, di caratura europea. Conte ha preparato un appello ai partiti. Una battaglia ‘femminista‘ con un preciso scopo politico. Una donna al, infatti, toglierebbe le castagne dal fuoco ai ...