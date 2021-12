Al Bano perché ha lasciato Romina? Il retroscena dopo tanti anni (Di martedì 28 dicembre 2021) In un’intervista, Romina Power si è interrogata sul motivo che ha portato alla separazione da Al Bano. Ecco cosa ha detto la cantante. Romina e Al Bano (GettyImages)Al Bano e Romina Power sono stati una delle coppie più seguite a livello mondiale. Ancora oggi, nonostante siano separati da tempo, i fan adorano vederli di nuovo insieme. Seppur il tutto sia legato all’ambito musicale, i fan non smettono di amarli soprattutto come coppia. Molti momenti sono stati condivisi con i loro fan. È stata una delle coppie sempre al centro dei riflettori. Non a caso, tale situazione avviene ancora oggi. I fan ricordano bene quel 6 gennaio 1994 che ha cambiato il corso delle cose. La data coincide con la comunicazione al pubblico della scomparsa di Ylenia Carrisi. Da quel momento, ... Leggi su chenews (Di martedì 28 dicembre 2021) In un’intervista,Power si è interrogata sul motivo che ha portato alla separazione da Al. Ecco cosa ha detto la cantante.e Al(GettyImages)AlPower sono stati una delle coppie più seguite a livello mondiale. Ancora oggi, nonostante siano separati da tempo, i fan adorano vederli di nuovo insieme. Seppur il tutto sia legato all’ambito musicale, i fan non smettono di amarli soprattutto come coppia. Molti momenti sono stati condivisi con i loro fan. È stata una delle coppie sempre al centro dei riflettori. Non a caso, tale situazione avviene ancora oggi. I fan ricordano bene quel 6 gennaio 1994 che ha cambiato il corso delle cose. La data coincide con la comunicazione al pubblico della scomparsa di Ylenia Carrisi. Da quel momento, ...

